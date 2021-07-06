今天本土確診個案再創新低，為27人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內應已經連續3天不明感染源數字為「0」，疫情可以說是在控制之間，未來對於三級警戒的指標條件，會尋求更能展現疫情控制的指標，以及應變能力的指標，再來做相關警戒等級的分類。

總統蔡英文點名台北疫情相對嚴重，是否意有所指疫情有點無法控制？陳時中回覆表示，沒有，現在在控制之間，且有更多的證據，只是目前從發展到現在，雙北從開始嚴重的地區，收束越慢，要一步一步來，大家合作的情況不管是在整體篩檢量能，匡列隔離的速度，都已經符合現在疫情需要，這需要一段時間努力。

陳時中表示，全國警戒進到三級以來，從今天27名確診病例來看，今天情況已經是相當好的病例數，且其中15個是居家隔離陽性，這十五人是很清楚的，感染來源很清楚，剩下12例，不見得都沒有感染元。

陳時中表示，進入三級警戒指標有兩個，一個是每周小於三個群聚，或是每天少於10個感染元不明的病例，這周以來，少於十個不明感染源的病例，已經連續兩天，我認為今天也是會少於十個。

不過，也連著幾天沒有新增社區群聚，但這個指標，相對也是很不穩定，我們也有可能會比這個指標介於中間，這個指標很敏感，數目很小，一週三個要怎麼判定？未來警戒時等級可以比較穩定。

因此，陳時中表示，現在尋求一個更展現疫情控制的指標和應變能力的指標，再來做相關警戒等級的分類。