（18:47更新）俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯一架安托諾夫AN-26飛機（Antonov An-26）今（6）日在遠東地區堪察加半島上空飛行、準備降落時墜海。俄羅斯衛星通訊社稍後表示，機上28人全員不幸喪生，包含6名機組員與22名乘客。

綜合俄羅斯衛星通訊社、路透社、英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）稍早證實，這架安托諾夫AN-26雙引擎渦輪螺旋槳式飛機，今日從堪察加半島東南部的彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察斯基市（Petropavlovsk-Kamchatsky）飛往西北邊的巴拉拿（Palana）途中與塔台失去聯繫。

俄羅斯新聞社指出飛機是在準備降落時墜海。有報導指，飛機在降落時遇上問題。俄羅斯民航當局證實，在緊急派出直升機和地面搜救小組後，已發現距離巴拉拿機場約4至5公里處的墜毀地點和殘骸；應變部門發言人告訴俄羅斯衛星通訊社，根據初步調查，搭乘該機者「無人生還」。

另外，稍早俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述消息人士指出，飛機可能墜毀在巴拉拿附近的露天煤礦廠。

俄羅斯運輸部的數據顯示，機上共載有28人，包含6名機組員及22名乘客，乘客中有1名孩童；不過堪察加地區政府指出，機上有6名機組員與21名乘客，其中2名乘客未滿12歲。

此外，地方官員也表示，機上乘客還包含巴拉拿地區政府首長瑪琪瑞娃（Olga Makhireva），這架飛機原訂於當地時間下午3時05分要抵達目的地，最終卻沒出現。

氣象專家表示，堪察加半島今日有低雲層，但是能見度在正常範圍內；俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述地方氣象中心指出，事發時當地天候為多雲。

塔斯社（TASS）報導，這架飛機建造於1982年，機齡達39年。目前俄羅斯偏遠地區仍主要使用這款蘇聯時期的主力飛機。

英國廣播公司（BBC）報導，近年來俄羅斯雖已改善飛行紀錄，但是近幾年仍幾度發生重大飛安事件，包括2019年5月俄羅斯航空公司（Aeroflot）一架蘇愷超級噴射100型飛機（Sukhoi Superjet-100）緊急迫降起火，造成41人喪命。2018年2月，一架安諾托夫148型（An-148）客機墜毀莫斯科市郊，機上71人無人生還。