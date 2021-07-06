美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)近日積極爭取解除父親傑米的監管權，日前自爆13年來受到父親精神虐待，甚至強制在她體內裝避孕器，以阻止她結婚生子，此事曝光後在全球引發軒然大波，不僅群眾為之氣結，名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)也看不下去，透露已私下聯繫上布蘭妮，誓言不計手段必幫她奪回自由。

布蘭妮近日在聽證會上表示，自己為爸爸辛苦工作了13年，覺得這樣的生活已經夠了，她有穩定的感情，想跟男友結婚、生孩子，但體內卻被爸爸強迫裝上避孕器，且包含開演唱會、拉斯維加斯駐場演出等，都是被逼而行，淚訴不願再當任何人的奴隸，「我只想恢復正常人的生活」，此事曝光後，引發群眾同情與憤怒，在網路上發起了「「#FreeBritney(解放布蘭妮)」活動。

據外媒報導，布蘭妮的血淚控訴，讓名媛金卡戴珊聽了不忍，她表示自己是布蘭妮的粉絲，一直有關注這起從2007年開始的監管風波，在仔細看了聽證會後，金卡戴珊霸氣出手，透露已經主動連絡上了布蘭妮，撂話：「我將不惜一切代價、用盡一切手段，來幫助布蘭妮奪回自由之身」，而布蘭妮也答應讓金卡戴珊成為代理人，全權處理她與爸爸之間的監管權糾紛。

而面對布蘭妮的控訴，其父傑米斯皮爾斯遞交了相關文件給法院，表示這兩年他已經沒對女兒施行監護權，還說父女間的聯繫早被切斷，「我很久沒跟女兒說話了」，否認布蘭妮所述對她強加精神藥物的罪名，澄清那是她自己所下的決定，「我不是那個讓她過得如此悲慘的人」。