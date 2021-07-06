屏東Delta變異株個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台灣今天新增27例本土個案，其中屏東縣新增1例（案15184），由於個案的Ct值較高，因此推測近期感染可能性高，另針對該案的感染源，中央流行疫情指揮中心推測有2個，案15184曾與白牌計程車司機泡茶，後又與案14905搭同台車去集中檢疫所。

指揮官陳時中表示，屏東縣今天新增1例確診個案（案15184），個案Ct值比較高，血清抗體檢查也是陰性，因此推測可能的感染時間比較近期。

陳時中指出，今天新增的這起確診個案，其主要感染源可能是，個案曾在6月20日與白牌計程車司機（案14298）一起泡茶，後來案14412和案14413確診，因此個案當時就被匡列隔離，後來在6月26日與案14905搭同台防疫專車去集中檢疫所。

另有人注意到白牌計程車司機家人（案14413）原本的Ct值為34.6，今公布的數據確顯示Ct值降為19。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，不論感染哪一種變異株，在病毒感染的過程都會分作發病前、發病中及發病後，而病毒量會由低到高、再由高到低，這都是正常的變化。

羅一鈞以今日新增的個案來說，起初案15184檢出陽性的CT值都超過30，這個結果可能代表個案是在發病早期或後期，因此會在中間二採，查看病毒量變化，如果是上升的話，CT值就會下降，如此就可以判定個案為發病早期。