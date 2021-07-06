台股今日開高後，隨即站上「萬八」的整數關卡，最高曾至18008.37點，但高檔賣壓隨即出現，航海王今日爆出大量，陽明攻漲停、但萬海卻翻黑，中小型電子股中6月營收創高的個股光鋐(4956)、矽瑪(3511)等全數攻上漲停，被動元件也有所表現，終場加權股價指數收在17913.07點，小跌6.26點，成交值6000.05億元；OTC指數收在215.3點，下跌1.29點，成交值為856.25億元。證券分析師黃漢成說，台股在萬八的整數關卡前預期持續震盪向上，現階段量能維持5~6千億元都算是健康，類股將會維持輪動，鋼鐵及中小型電子成長股維會是盤面上的亮點所在。

航海王今日爆出大量，證券分析師黃漢成說，陽明今日雖然飆漲停，但萬海卻收黑，BDI指收已連續4日下跌，需要小心提防航運股進入整理。鋼鐵股中今日有不少個股分盤交易被打下來，但是，只要獲利佳的預期還是會有所表現。今日電子族群資金比重降至3成左右，黃漢成表示，電子股並不會整體的拉升，高價電子股目前不太會動，今日漲停的電子股很多，其中以中小型成長股動力最強，可以看到電子的曙光存在，未來個別股的業績和展望性佳將成為領漲動能。

盤面上，航海王仍是多頭焦點所在，陽明、四維航(5608)收在漲停板216.5元、69.3元，萬海、裕民(2606)紛紛收黑；大型權值電子股中大立光(3008)週四將辦法說會，今日開高走低收在3100元，下跌0.96%；台積電(2330)收在592元，上漲0.17%；光鋐、矽瑪6月營收創高，皆收在漲停板；被動元件國巨、華新科股東會接力登場，將釋出產業展望，族群個股紛紛揚升。

外資昨日在現貨市場買超逾百億、現貨市場微幅減碼空單，整體淨空單口收回到2.8萬口。目前全國都在關注是否會微解封，指揮中心強調還在研議當中。台股指數萬八之上壓力仍重，預期難脫震盪走勢。