根據日本當地媒體報導，日本研議7月底東奧開幕時，除來自全球貴賓外，禁止一般觀眾入場。若屆時屬實，將是東奧再一次縮小舉辦規格。

疫前，東京奧運會曾被寄與厚望，也是日本盼了多年的國際盛事。不過，疫情尚未退卻下，加上大部分日本民眾都不希望東奧復賽下，日本政府還是獨排眾議，23日執意要舉辦。

根據朝日新聞（Asahi）報導，日本政府目前傾向東奧開幕式時，將減少原估萬人觀賽規模。同時，晚上9點之後室內與夜間活動，也將沒有觀眾在場。確定的是，這次東奧已經禁止海外觀眾觀賽，並把日本國內觀眾場內容量限縮至50%，上限定在萬人之譜。

日本醫學專家曾指出，沒有場邊群眾觀看的奧運會，將是風險最小的選擇。

據悉，日本政府可能在8日決定，將大東京地區原訂11日就要結束的較寬鬆緊急狀態，還要繼續再實施下去。同時，8日也應有東奧最新規定出爐。

讀賣新聞（Yomiuri）報導，預估9日奧運聖火將抵東京，並於17日開始依序經過東京市區，直到23日開賽為止。同樣地，這次奧運聖火傳遞，也不能有民眾群聚觀看。

日本雖沒有出現大規模新冠疫情爆發事件，但染疫者已超過80萬人，將近1.5萬疫歿。至於疫苗接種率方面，打了一劑的僅約25％。