致和證(5864)股東會通過配息0.6元、配股0.6元，6月9日以20.75元參考價除權息交易。雖然初期走低窘陷貼權息，但6月中後止跌緩步走升，今（6）日開高後量增勁揚2.71％至22.75元，終場小漲0.68％、收於22.3元，歷時19天完成填權息。

致和證受惠台股回穩，2021年6月自結稅前獲利1.71億元，較5月虧損2.15億元大幅轉盈、年增達89.9％，稅後淨利1.69億元，較5月虧損2.24億元大幅轉盈、年增近1.09倍，稅前每股盈餘（EPS）0.68元、稅後每股盈餘0.674元。

累計致和證上半年自結稅前獲利5.65億元、年增達3.06倍，稅後淨利5.45億元、年增達3.29倍，稅前每股盈餘2.245元、稅後每股盈餘2.166元，全數改寫同期新高，並已超越去年全年獲利表現。

致和證董事長許文科在致股東報告書中指出，去年疫情衝擊全球股市，但紓困措施帶動熱錢湧入金融市場，資金投資行情使證券市場蓬勃熱絡。展望今年，台灣在經濟強勁成長帶動下，金融投資市場將延續蓬勃熱絡，證券投資亦將受惠。

許文科表示，致和證將持續推展利基型相關商品，提高電子交易、融資業務、不限用途業務、期貨商品成交口數，配合其他部門策略應用，加強購置網路設備、建置線上開戶及分戶帳系統，以期強化競爭力健全穩定經營及信賴度，建造小而美的優良公司。