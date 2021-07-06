7月1日起全台擴大疫苗接種，全台近5000人獸醫師，卻仍未排入疫苗公費施打優先名單，但疾管署、食藥署施打率都超過百分之百，對此，國民黨前主席朱立倫表示，獸醫師天天在第一線服務，不能打疫苗，那為什麼政府幕僚卻可打？

衛福部疾管署、食藥署疫苗施打率分別達為105％及169％，朱立倫今出席到獸醫公會捐贈防疫物資時表示，對大家來講公平很重要，真正的優先順序，對於每天站在第一線，面對這麼多毛小孩的爸爸媽媽服務的獸醫，卻都還不能打疫苗，而很多幕僚與背後的工作同仁卻可以打疫苗，這是大家心中最大的疑惑。

國民黨前主席朱立倫出席到獸醫公會捐贈防疫物資。（朱立倫提供）

朱立倫強調，希望能夠讓獸醫師能盡快施打疫苗，對於接種優先順序也應公平處理，而最重要的是，當台灣有足夠疫苗，讓全台人民都能夠接種到疫苗，才是最好的。

對於唐鳳疫苗接種預約系統，朱立倫笑稱，他看到第一瞬間，「終於輪到我可以去登記」，但至於什麼時候可以打，看來還需要很久的時間，但他認為可以登記就先登記。