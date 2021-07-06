電感廠臺慶科（3357）盤後公告6月營收，在網路變壓器新產能提前開出之下，6月營收以5.48億元連續第二個月創下歷史新高紀錄，年增率達50.73％；由於部分產品需求優於預期，臺慶科規劃第二階段擴產，新產能將在第三季底前到位，網路變壓器追加第二波擴產。

根據臺慶科公告，6月營收在共模濾波器及網路變壓器新產能開出之下，單月營收5.48億元，為連續第二個月登頂，月增2.94％、年增50.73％，累計臺慶科第二季營收衝達15.84億元，寫單季新高紀錄，季增13％，略優於去年同期的15億元。

臺慶科今年掛牌時宣布的擴產計畫，已在今年上半年提前達陣，共模濾波器及網路變壓器新產能在5～6月陸續開出，由於部分需求仍然吃緊，臺慶科內部已經加碼第二階段擴產計畫，第三季將針對不能滿足訂單的產品線，仍有擴產計畫，其中共模濾波器及網路變壓器追加第二波擴產，產能規劃在第三季底前到位。