日本再提供台灣113萬劑AZ疫苗預計8日抵台，副總統賴清德今天感謝「台日真友誼」，展現台日共同對抗病毒的決心。他說，自由、民主是台灣與日本的共同價值，不管遭遇到什麼困難，台灣與日本總會互相扶持，一起克服難關。

賴清德在臉書感謝日本再提供台灣113萬劑疫苗！並表示，全球疫苗供貨吃緊，繼6月4日提供台灣124萬劑AZ疫苗後，日本宣布再次提供台灣疫苗，展現台日共同對抗病毒的決心。

賴清德指出，自由、民主是台灣與日本的共同價值，不管遭遇到什麼困難，台灣與日本總會互相扶持，一起克服難關。每一劑疫苗，都是台灣防疫的最大助力，政府會持續和地方合作，以最快速度擴大疫苗接種對象。

他也提醒大家，只要收到通知或符合資格，通過醫師評估，就可以盡快前往施打，加速提升群體防護力。面對疫情挑戰，他感謝日本展現深厚友情，也謝謝第一線外交團隊的辛苦奔走，「東京奧運開幕在即，預祝東奧一切順利！」