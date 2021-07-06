新竹縣再度傳出+0的喜訊，新竹縣長楊文科6日表示，縣內確診人數維持108人，其中45人已康復，57人住院治療，死亡人數維持6人。第7類疫苗施打對象也將陸續接種，竹東確診的長照機構也將於7月12日監控到期。

楊文科指出，竹東鎮傳出確診的長照機構監測期至7月12日止，將聘請感染科醫師全面評估環境、人員、分艙分流動線等，確保機構做好萬全防疫準備，才能重新運作。該機構從6月10日傳出首例確診者，歷經多次採檢找出其他確診者。

衛生局7日將會同感染科醫師、長照機構所有人員，確認機構感染監控狀態。另外，新竹縣政府清查縣內第7類疫苗施打對象，包含批發市場及屠宰是場233人、托嬰中心及工作人員589人、國家考試及大考中心工作人員87人、維持科學園區運作防疫人員107人、NCC有關國家關鍵設施及媒體採訪工作人員136人、幼兒園教職員工2728人，將陸續通知前往指定地點接種疫苗。