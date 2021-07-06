黃偉哲嗆「全國都在忍雙北」 柯文哲：同理心他的焦慮 疫苗是中央給的

今（6）日本土確診個案再創新低，新增27人確診，其中台北市新增14例為全台最多，12日是否有機會降低防疫警戒，或北市疫情有何變化，以及北農、環南市場等群聚狀況為何？市長柯文哲於防疫記者會說明最新情況。

台北確診數今日全台最多，柯文哲表示，因擴大篩檢，把黑數找出來，而扣掉批發市場，現在最大問題還是家戶感染，因此再次呼籲，在家裡還是要把家戶感染預防當成重要的事情。他也提到，最近看到一個案例，全家13個都確診，在社區感染1個，回家感染12個。

環南市場停市3天並大規模消毒後今重新開幕，柯文哲說，防疫措施非常認真，進場都要PCR陰性證明，預計8日還要進行一次大規模篩檢，因此9日以後，要持8日以後做的PCR陰性證明才可進入，工作人員則要戴口罩及面罩；至於人流，目前都降低至少一半，因此沒有特別限制。補償金的部分，如果是國家公權力休攤，補助5000元，如果是因緊急封攤造成損失，則再加5000元。他認為，環南市場的應變能力是很快的，E化的人流管制預計7月15日開始實施。

針對台南市長黃偉哲批評疫苗都讓給雙北市優先，柯文哲表示，同樣作為地方首長，可以同理黃偉哲的焦慮，都希望自己的市民可以趕快打到疫苗，這對縣市首長都是壓力，疫苗的分配都是中央給的，按照人口數、人口結構，不是台北市單獨決定，不過疫苗的問題一時間也無法解決。

唐鳳的疫苗預約系統上線，而台北市也有自己的預約系統，有里長反映恐讓民眾搞混。對此柯文哲表示，疫苗是中央管控的，畢竟疫苗在人家手中，自認北市系統不錯，要再觀察看看。

有關7月12日是否微解封一事，柯文哲說，台灣基本上同島一命，特別高鐵出現後台灣形成一日生活圈，各地解封條件要不一樣很困難，所以要各縣市分開不同條件解封不太容易，如果問他的話，還是按照科學，其中群聚吃飯是最危險，如果要解封應分階段，「不吃飯的優先」。