二林的民眾除了在漢堡大師二林建國店可以吃到愛心待用餐之外，二林工商對面的客來多早餐同樣有愛心待用餐可用。

楊子嫻強調，自己苦撐就算了，但員工家境也不好，僅靠這份薪水再度日，疫情到現在她也不敢讓她休息，這時大家愛心湧入，宛如天上掉下來的禮物，不僅幫助到她，也幫助到更多有需要的人。

國內本土疫情爆發後，自五月起就進入三級緊戒，民生經濟停擺，餐廳經營不下去，不管店家、百姓都苦哈哈，彰化縣二林鎮就有愛心民眾，集結力量在購買將近600份的早餐，要提供給鎮上受到波及的民眾免費吃，不僅幫助店家生意，也讓受惠的民眾心裡暖呼呼。

「你用餐我付錢」彰化縣二林鎮超過20個愛心人士與團體，號召力挺待用餐，短短3天就募集超過442份早餐，民眾只要有需要就可以到早餐店享用，無須證明只要你有需要，就可以領取，一個人可以點滿60元，這個金額不管是想吃漢堡、三明治或蛋餅，再搭配飲料都錯錯有餘，足夠讓民眾吃飽暖心頭。

早餐店老闆娘楊子嫻表示，自三級警戒發布停止內用，生意慘跌7成以上，她單親獨自扶養小孩，又要照顧員工，苦撐一個多月讓她筋疲力盡，有點撐不下去，要感謝愛飛揚義工團率先贊助100份愛心待用餐，後面陸續有在地的愛心民眾、企業響應，賭短3天就募集到442份，還持續增加中。

楊子嫻強調，自己苦撐就算了，但員工家境也不好，僅靠這份薪水再度日，疫情到現在她也不敢讓她休息，這時大家愛心湧入，宛如天上掉下來的禮物，不僅幫助到她，也幫助到更多有需要的人。

「吃免驚」楊子嫻說昨天有一個年長的伯伯，騎著滿載回收物的腳踏車，站在早餐店對面觀望很久，她請員工過去詢問伯伯吃了沒，如果沒有這邊有免費的早餐可以吃，統計6日一天總共被領取19份愛心餐，但疫情不曉得還要多久才會結束，會堅持發放到解封前，也希望疫情早日過去，還給大家正常的生活。