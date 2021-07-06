中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增27人確診，新增17例死亡，相較於昨天只有1死，今天再度「暴增」，媒體詢問是否有通報黑數還是醫院沒有通報？指揮中心強調，跟週末維護數比較少有關，指揮中心沒有壓死亡案，資料收集清楚就會對外說明。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增17死當中，其中有3名40多歲較年輕個案，有6名是五月份發病，其餘為六月發病，其中有三人為40多歲民眾。

羅一鈞表示，案2475為一名四十多歲女性，有慢性病史，五月十六有接觸其他確診個案發病發燒，十七日採檢陽性，因此住院，出現肺炎，在醫院治療到七月初，因為病情惡化七月二日過世。

案8005四十多歲女性沒有慢性病史，五月十六日有接觸其他確診個案，發病發燒十七日採檢陽性因此住院，出現肺炎，在醫院治療到七月初，因為病情惡化七月二日過世。

另一名四十多歲男有慢性腎衰竭，長期臥床，在急診採檢陽性住院，住院診斷出敗血性休克，七月四日發生心搏過慢，急救無效宣告死亡。

但今天記者會上有媒體質疑，為何今天突然又暴增死亡人數，是否跟媒體報導延遲通報有關？

發言人莊人祥表示，周一和周二通報的量會不同，因為週末可能維護的比較少。週一上班日維護的比較多，所以只能再次說明，目前指揮中心沒有壓死亡案，收到後資料收集清楚就會對外說明。