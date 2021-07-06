縣議員張淑芬關心苗栗縣第1線消防人員出勤是否有領防疫津貼。（謝明俊攝）

縣議員鄭碧玉為義消及救難協會成員請命優先施打疫苗。（謝明俊攝）

縣議員羅貴星質詢消防局對防疫旅館安全檢查狀況。（謝明俊攝）

縣議員陳品安質詢消防局對第1線消防人員勤後心理諮商管道健不健全。（謝明俊攝）

縣議員張顧礫希望消防局趕快爭取替消防人員施打第2劑疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣議會定期會工作報告，6日上午排定消防局上場，縣議員張淑芬及陳品安關心苗栗縣第1線消防人員執行防疫護送勤務時，有無特別防疫津貼？鄭碧玉則替義消及救難協會請命，要消防局向中央爭取優先打疫苗。張顧礫則希望消防局盡快替第1線消防弟兄施打第2劑疫苗。

日前發生的彰化防疫旅館大火事件，也是議員關心話題，包括羅貴星、陳品安、陳碧華都針對縣內防疫旅館的消防安全檢查、以及消防人員訓練、職災心理諮詢等議題質詢局長徐新淵，徐新淵答詢表示，苗栗縣內共有5家防疫旅館，發生彰化防疫旅館大火後，5日，消防局已會同文觀局對5家防疫旅館實施聯合稽查，當場請業者注意消防避難及疏散分流措施。

消防局工作報告，局長徐新淵帶領副局長匡夢麟及多位科長備詢，多名議員質詢議題，圍繞在苗栗這次疫情中，消防第1線人員執勤相關問題。張淑芬質詢徐新淵，苗栗縣第1線消防人員在執行防疫情務，載送確診人員時，衛生局通報出勤是否有說明清楚？消防人員執勤有無防疫津貼？萬一染疫將有何補助？就她所知，桃園消防人員防疫津貼早就有3千元。

徐新淵回答，衛生局在通報消防局出防疫勤務時，事先都會清楚告知，所以各分隊出勤人員都會事先穿戴好防護衣等裝備，防疫津貼原先有2000元，不過幾天前接獲消防署通報，中央已同意撥發防疫津貼，每趟勤務增加到3千元。

鄭碧玉則替義消及救難協會人員請命，她認為義消及救難協會在協助救護救災時，難免都會臨染疫風險，消防局應該將替這2類人員向中央爭取優先施打。徐新淵答覆，全苗栗共有856名義消，消防局已在6月10日統一造冊送到中央等待核定，列為施打名單，但中央至今仍未核可，至於救難協會部分，可能還要視疫苗多寡再爭取。張顧礫則希望消防局主動爭取第1線消防人員，盡早完成第2劑施打，讓消防人員執勤中能有更安全的防護。