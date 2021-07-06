前國安會秘書長「喇叭」邱義仁日前接受前總統陳水扁專訪時提到，美國根本不贊成台獨；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，阿扁與邱義仁昨天弄皺台獨一池春水；其中引起震撼的，是邱的講話內容，再加上他目前在執政黨內的角色。

游盈隆今在臉書說，1995年夏天八月某日，邱義仁和他代表民進黨中央聯袂正式拜會當時不可一世的民進黨籍台北市長陳水扁，那個場景到現在還清楚地留在他腦海裡。那時候，邱義仁是黨秘書長，他是選對會執行長，兩人的任務是向陳市長當面說明黨中央將推動「社會大和解，政治大聯合」主張。

他說，當天，三人見面，過程和樂，阿扁市長聽完他們來意，二話不說，表示將大力支持這項黨的重大政策與主張。從喇叭與阿扁的互動中，他親眼目睹黨內兩大派系領導人，相敬如賓，展現出似乎是初見面般的客氣與善意。「事後喇叭告訴我，這是他第一次如此近距離地和阿扁講那麼多話」，這讓他非常意外。

他說，因為，很多人都知道，長扁在台北市長黨內初選時，競爭激烈，而新潮流力挺阿扁，是阿扁勝出的重要原因，當時喇叭正是新潮流的龍頭老大。由此可見，即便是黨內派系龍頭，平常見面都不容易，心的距離自然更加遙遠。

他指出，阿扁與喇叭昨天弄皺台獨一池春水，一個是卸任總統，一個是擔任過四大秘書長的派系龍頭，在民進黨推動台灣獨立運動過程中都是要角中的要角，兩人兩天前的相關談話，意義重大，當然值得好好解讀。

他表示，阿扁主要是說「（在現實國際環境下）台灣只能走兩步、退一步，還是有進一步，台灣要繼續走台灣國家路」，四平八穩，符合他一貫風格，不太會引起爭議。引起震撼的，是邱的講話內容，再加上邱目前在執政黨內的角色。