內灣老街以往假日人潮如織。（羅浚濱攝）

疫情三級警戒後，內灣老街知名的內灣戲院餐廳最先撐不下去。（羅浚濱攝）

新竹縣內灣老街以往進入暑假遊客如織，在疫情三級警戒後，攤商自主暫停營業近2個月，目前已有20多家攤商，因租金壓力撐不下去陸續退租，攤商感嘆政府沒有補助紓困金，紓困貸款都被銀行退件，只好關門走人！

「內灣戲院餐廳第一個撐不下去！內灣老街商圈理事長彭春浮說，經營的業者每月房租要20萬，加上人事等管銷用，每個月成本要100多萬，以往有團客來消費，但疫情三級警戒後，業者1個月完全沒收入，只好打退堂鼓。

彭春浮並說，內灣老街大部分攤商是外地人來開店經營，平均每月店租約3萬元，很多房東了解攤商沒有生意的難處，從5月16日起將房租減半，但還是有20多家做飲食、賣小飾品的攤商陸續退租。

彭春浮指攤商們都很無奈，有幾少數攤商開店，但沒遊客來消費，材食都浪費，若712沒有「微解封」，讓內灣老街逐漸恢復人潮，攤商不租關門勢必會再加雪上加霜！

政府不是有紓困金及紓困貸款4.0嗎？彭春浮說，老街攤商沒有開發票等困素，政府沒有補助紓困金，利率1％的紓困貸款最高能貸50萬元，核貸銀行審查資格時，都要看以往申報的營業狀況，攤商幾乎都沒申報過，根本就貸不到。

北埔老街商圈理事長彭美善則說，北埔老街攤商大多為本地人，疫情三級警戒後還雖未聽說有店家關門，但的確有不少商家貸不到紓困貸款。

除了內灣老街外，竹北等鄉鎮市也都傳有店家關門，縣府產發處長陳偉志說，以商業登記歇業的標準統計，全縣在6月歇業商家有49家，其中9家是餐飲業，去年同期歇業54家，其中10家餐飲業，前年有75家歇業，21家是餐飲業，以數據來看，新竹縣目前並未出現明顯增多的歇業商家。