周一台股高點離萬八僅一步之遙。多頭續強下，今早指數輕鬆向上突破正式站上萬八！不過，創高後隨即面臨拉回修正，電子股資金比重不到3成，台積電(2330)多空在平盤處展開攻防；聯發科(2454)今日除息，每股配發37元現金股利，早盤填息率逾5成，穩健朝填息之路前進。電子失動能，傳產續當領頭羊，玻陶股一馬當先，航運股再飆，類股指數創歷史新高；鋼鐵人暫時休兵，大成鋼(2027)、中鋼(2002)走跌。台股創高後市場心態轉趨謹慎，終場小跌6.26點，為17913.07點。今日外資(不含外資自營商)買超1.1963億元，投信賣超3.2039億元，自營商賣超31.0853億元，三大法人賣超33.09億元。

電子股5日回神聚焦，可惜續航力不足，大立光(3008)因法說前外資看法分歧變臉翻黑，台積電小幅走高拚穩盤上，聯發科今日除息，填息率逾5成。玻璃今天表現強勢，類股大漲9.38%；市場聚焦在航運股身上，陽明(2609)漲停一呼，長榮(2603)、萬海(2615)、台驊(2636)、慧洋-KY(2637)全面上漲，但然獲利了結賣壓，使得萬海、台驊弱勢收黑。鋼鐵股休息，部分個股漲多，加上被列處置股，陷入震盪格局，老大哥中鋼(2002)走跌。車用需求夯，連接線束廠貿聯-KY(3665)及銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)6月合併營收同步攀高，業績帶動股價，同步開高。

外資5日轉多，買超115.1174億元，三大法人買超166.2億元，激勵台股今早輕觸萬八，隨即翻黑退到17900點之下，盤中多方不退，推動指數反攻回到盤上，強勢在5日線上整理，終場指數殺尾收黑，5日均線17802.39點，10日均線17644.88點，20日均線17419.54點，5日RSI為84.34，10日RSI為74.81，9日K值為87.57，9日D值為85.93。外資今日買超額度急降到1億元，本土法人轉向賣超，三大法人賣超33.09億元，成為今日萬八未穩的主因。分析師指出，台灣疫情日漸趨緩、疫苗陸續到貨相繼施打，加上預期台股6月營收、法說會亦偏向正面，在技術型態呈多頭排列下，今日休息無礙指數震盪盤堅繼續挑戰18200點。

台股資深分析師林成蔭認為，股市人聲鼎沸，指數再度創下新高，最大功臣是升溫中的景氣，雖然雜音不斷，但持續在復甦的軌道前進，基本面成為投資者的最佳憑藉。不過一片樂觀聲中要注意如果指數跌破短線支撐17,500點，或著是第二道防線17,000～17,100點為減碼訊號，追高之餘不得不防。