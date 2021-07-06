記憶體模組廠十銓(4967)受惠需求強勁以及產品漲價，自結5月淨利6300萬元，每股淨利0.79元。第2季漲價效應持續，自結4月加5月每股淨利約1.71元；第2季整體獲利可望將優於第1季。

十銓公告自結營運成績，5月營收6.25億元，年增10.66%；淨利6300萬元，年增3194.53%，每股淨利0.79元。十銓先前公布，4月營收6.12億元，年增率12.93%，自結4月稅後純益7500萬元，較去年同期成長295.79%，單月每股稅後純益0.92元。

隨著6月產品價格仍居高以及市況續旺，預料公司6月業績仍在高檔；整體第二季獲利可望優於第一季。

十銓總經理陳慶文於先前法說會表示，第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價大漲30%至50%，預期第2季及第3季現貨價將逐季上揚約10%至15%。陳慶文預期，十銓第2季毛利率將較第1季大致持平，第3季為傳統出貨旺季，業績將較比第2季好，且是今年出貨高峰。

十銓今年第1季營收19.13億元，毛利率18.63%，歸屬於母公司業主淨利1.66億元，基本每股盈餘2.16元，主要受惠出貨成長外，加上去年積極在第3季提升庫存，今年以來記憶體及模組價格大漲，受惠低價庫存，拉抬第1季業績表現。