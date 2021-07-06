台股今盤中閃見「萬8」，再創歷史新高。日盛投信國內投資研究部主管陳思銘表示，雖然台股指數頻創高，但從企業獲利的角度來看，台股企業獲利進入上修循環，因此雖然台股從「萬4」漲到「萬8」，評價卻是愈來愈便宜，對台股中長期仍是非常樂觀，H2的台股指數，Q4優於Q3。

陳思銘表示，台灣為出口導向國家，基本面依賴的是美歐市場，尤其是其對科技產品的終端需求。隨著美歐經濟解封，帶來各項產品報復性消費，有利產業補庫存動能，並支撐台股企業獲利步入上修循環。從歷史經驗來看，非經濟因素如：2020海外新冠疫情爆發、SARS等事件造成台股重挫，事後來看，往往是逢低布局機會，投資人若能把握機會進場，中長線皆有不錯報酬。

陳思銘認為，新冠疫苗接種比例提升將有助後續確診人數下滑，只要確診人數平穩不暴增，股市反應將淡化，預期3Q指數區間整理機會大，4Q電子股可望強勢回歸！

陳思銘點選台股5大聚焦產業，以趨勢價值兼具為主，包括:一、半導體成長速度加快。預估全球半導體市場規模成長態勢將延續至2023年。四大動能為NB、5G、高速運算（HPC）與車用電子，其中通訊應用與車用占比穩定逐年上升，台灣半導體廠商機大。二、全球智慧型手機滲透率提升，預估2020年全球5G手機銷量達2.6億台，滲透率20%，2021年5.3億台。除滲透率提升，亦帶動手機供應鏈零組件升級趨勢，台廠吃補。三、全球NB/平板訂單滿載，零組件缺貨嚴重，包括:玻璃基板，偏光板、CPU、PCB、POWER IC等。四、美歐報復性消費、服飾銷售是亮點，美歐國家陸續解封，隱含著消費者迫不及待回歸正常生活，亦預示緊接而來的返校季所帶動的消費。根據MasterCard預估，隨著全美返校季到來，服飾類銷售將成長78%，為亮點所在，台廠供應鏈受惠。五、遠洋貨櫃運價大漲，2020下半年歐美供應鏈陸續回補庫存，民眾因疫情宅在家中，帶動防疫物資、健身器材和居家生活及辦公用品等需求成長。不過，疫情導致碼頭人力銳減，塞港問題嚴峻，當卸除貨物成難題，貨櫃周轉率大幅下降。環環相扣下，市場嚴重失衡，運價飆上新高。