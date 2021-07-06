日盛投信今舉行第三季投資展望線上記者會，本次建議投資主題聚焦：(1)殖利率攀升階段「價值投資」，其中美國REITs等價值型標的具備相當好的落後補漲空間；(2)全球新科技需求殷切、甚至國際綠能的共識亦少不了科技題材，在此身為科技要角的台股以及智能車產業都是不可忽視的投資焦點。

第三季資金水位續漲，基本面可望接棒，但波動也將逐漸升溫；各國拚解封之餘，變種病毒將是風險所在，政策緊縮勢必停聽看；因此預期美中台股市、價值投資及科技產業三大面向將造就股市盛宴持續，惟市場輪動之下、投資難度也將增加，後續選股功力可望展現投資價值。

日盛投信投資研究團隊表示，聯準會、歐洲央行、日本央行等為降低疫情的衝擊，持續注入大量流動性支持經濟，三大央行資產負債表規模已超過23兆美元，推升全球各股票市場屢創新高；最新三大央行最新貨幣政策會議結果，皆維持寬鬆政策基調不變，未來仍有利於風險性資產表現。即便如此，第三季市場焦點難免鎖定在聯準會量化寬鬆退場計畫(QE Tapering)，利率風險將造成波動度增加。原則上，美國聯準會將在2021下半年開始討論並暗示削減購債之相關議題，2022年初開始削減購債規模，並預計此後每月購債規模將削減150億美元，且於一年後、即2023年初完全停止購債；此後，聯準會將觀望一至兩季，視削減購債的影響後，或於2023年中開始考慮升息議題。前述討論將造成美國公債殖利率進入彈升階段，促使股優於債表現，尤其價值型投資在公債彈升期較具表現，當中包括REITs及新興市場標的將進入補漲行列。

展望第三季，全球經濟重啟題材將是投資機會所在，追本溯源可關注疫苗施打比率，目前美、歐國家與中國疫苗覆蓋率較高，甚至美國將在2021下半年達成全人口免疫狀態，因此經濟可望優先重啟並支撐全球消費需求成長，外銷至相關國家的企業(例如：台股)可望直接受惠。此外，長期趨勢則可順應美中等國政策發展的共同需求—「新科技」，包括近年熱門的綠能主題亦不跳脫科技題材焦點，換言之，減碳、碳中和之綠能相關政策將逐步禁售燃油車，促使智能車科技不斷升級，造就背後的科技供應鏈長期受惠。

針對第三季投資配置，日盛投信投資研究團隊分析，股優於債的前提下，投資人不妨增加主動型股票或REITs基金配置、掌握類股輪動下的選股優勢，而加碼標的可聚焦美股、台股、陸股的趨勢題材，包括價值投資的美國醫療保健REITS，以及科技需求殷切的全球智能車與台股半導體等，都是掌握第三季股市盛宴的好選擇。