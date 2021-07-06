美國通用汽車周一宣布已擴大在中國的設計工作室，未來該設計中心將只集中於電動車和智慧連網車的開發，而不再設計汽油車。

這家美國最大汽車製造商此前設下目標，到2035年將淘汰汽油車和柴油車，並將擴大在這個全球最大電動車市場中國的事業版圖。

擴大這個在中國的設計中心亦展現出通用汽車的野心，通用想效法蘋果公司，在賣掉最初的產品很久之後，還能透過銷售電動車電池充電和更換服務等方式，增加來自軟體和服務的經常性收入。

通用汽車曾表示希望到2025年，在美國和中國的電動車年銷量將超過100萬輛。該公司上個月並宣布將擴大在電動車和自動駕駛車方面的支出，預計到2025年將投入350億美元，較2020年3月這場大流行病扼殺汽車產業前的支出提高75%。

通用汽車中國執行副總兼總裁Julian Blissett在聲明中表示，憑藉著新設施和該設計工作室不斷壯大的團隊，我們擁有合適的組織和人員，能為中國消費者帶來最理想的產品。

這個在中國新設立的先進設計工作室，是由通用在上海技術中心的原工作室擴建改造而成，這也是通用在全球投入未來世代車款設計的三個工作室之一。

通用汽車表示，新設計工作室的面積幾乎擴大1倍，達到5,000平方公尺，公司也將擴大招聘人以壯大設計團隊。

通用未透露將增聘多少員工。一位知情人士表示，該設計團隊目前只有不到40名設計師、數位和實體模型師、虛擬實境專家和支援人員。

去年通用汽車在中國的純電動車銷售量達到17萬輛，較2019年的 5萬輛大幅成長。