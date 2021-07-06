海印寺住持釋性海師父希望大家接種疫苗增加保護力，平安度過疫情難關。（李金生攝）

約翰手機維修店長李冠穎、李柏穎兄弟獲頒感謝狀，很開心能為鄉親健康出一分心力。（李金生攝）

金門海印寺住持釋性海師父與約翰手機維修店長李冠穎、李柏穎兄弟今天下午捐贈1萬支1cc針筒給縣衛生局，未來疫苗接種抽取劑量可以更精準和避免滲漏殘留，比每瓶原可施打最高人次還多，出現發揮最大效益的「超打」情況。

金門剛完成連3天5040劑莫德納疫苗接種作業，發現原廠充填量約為8ml，根據外包裝仿單，1瓶疫苗最高可施打14人次，但因4座大型接種站和烈嶼鄉衛生所均使用疾管署標準配置的3㏄空針抽取疫苗，導致每瓶疫苗均出現剩餘劑量，無法完全抽出使用，結果達不到14人次的接種目標。

太武山海印寺住持釋性海師父與約翰手機維修店長李冠穎、李柏穎兄弟經由媒體報導得知，因每人次接種抽取量為0.5㏄，若用3cc空針容易發生「超抽」等不夠精準的情形，只有改用1cc空針才能獲得改善，避免疫苗平白浪費，乃透過約翰手機維修商業伙伴與台灣醫療器材廠商洽談，順利取得1萬支目前十分搶手的1㏄空針，下午聯袂捐贈給金門縣衛生局，由局長李錫鑫代表接受。

縣衛生局評估，以上回中央配發360瓶莫德納疫苗，可施打5040人次為例，若是全部更換1cc空針，約可增加360名接種人次，讓疫苗施打發揮最大效能，進一步提高疫苗覆蓋率，建構更嚴密的防疫網。