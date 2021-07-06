網紅T妹（Tiffany Chen）以直率性格聞名，加上常分享一系列破尺度辣照，擁有不少粉絲力挺，不過稍早突然表示將在明天（7日）出國，由於仍得繳納租屋處長達半年時間，因此決定讓人免費入住，但必須符合她所開出的一項條件。

T妹明天即將（7日）要出國一段時間，屆時月租4萬的內湖將無人居住，由於仍得繳納房租長達半年時間，便決定免費提供給有需要的人居住，住處不僅提供高級家具、掃地機器人等高級設備，打掃阿姨也會每兩週打掃一次，電梯大樓更是24小時有管理員服務，可以說是一應俱全，但前提是更衣間的私人物品，以及價值百萬的飾品、名牌包等，都禁止房客碰觸。

T妹表示社區內住了很多明星，不過這些女明星態度跩個二五八萬，即便打招呼也不會被理睬，就對管理員也毫不客氣，因此呼籲入住不要有追星心態，否則可能過往美好印象會就此幻滅，接著開出免費入住條件，強調外表不受限制、擁有自己房子的人不要來報名，把機會讓給要租屋者或北漂甘苦人，另外就是一定要「愛乾淨」。

對此，網友紛紛報名搶當房客，紛紛留言：「請問如何報名？我愛乾淨會打掃整理，無不良嗜好」、「我也想報名，來回宜蘭通勤，疫情緣故又常常改首班車時間，真的累了」、「真的很大方，考驗人性的時候到了」、「我要報名，我很愛乾淨，而且也會整理家裡，絕對保持完美」。