門諾基金會的到宅沐浴服務不因疫情而停歇，照服員服務均佩戴好防護配備，替長者們「好好洗澡」。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾基金會目前到宅沐浴的第一線服務人員皆已接種疫苗，盼能讓長者安心接受服務。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

到宅沐浴服務對長期臥床的長輩來說是不可或缺的長照服務，尤其夏季炎熱悶熱，身體容易起疹子，疫情期間，門諾基金會的照服員們仍佩戴好防護配備，攜帶相關器材搭乘沐浴車到府服務，讓服務不因此中斷，希望替長者「好好洗澡」，讓身體能隨時保持舒適來度過夏天。

門諾基金會從2009年起開始提供到宅沐浴服務，不過近期因疫情影響，服務難免受到阻礙，由於這項服務，對重癱瘓、長期臥床的長輩們來說，是生活中少數能好好清潔身體的機會，照服員們也盡力兼顧防疫，讓服務不停歇。

照服員們替長者清洗身體時，皆佩戴防護面罩或護目鏡、口罩、手套等，且服務前後，也都使用酒精消毒使用過的工具，定期清潔消毒到宅沐浴車，做好每個環節的防疫措施。花蓮工作站長陳靜惠表示，當和個案及其家屬確認活動史時，若有疫情發生的村里，或是有從外地回來的同住者，照服員則會穿戴防護衣進行服務。

照服員們穿著防護衣在炎熱的氣候下替長者服務，儘管時常汗如雨下，一天必須攜帶2套衣服更換，大家也不曾抱怨，仍維持專業的服務，而用心態度，受服務的長輩與家屬都看在眼裡。

一名高齡72歲游姓阿公，因脊椎受傷長期臥床，加上罹患失智症，常常忘記一些事情，不過他卻記得照服員的服務時間，洗澡時也會主動關心照服員的身體健康，擔心他們太過辛勞；高齡96歲的葉姓阿公則是會和照服員們彼此之間一搭一唱地聊天，說故事，並期待下次到宅沐浴的時間。

負責到宅沐浴的督導趙薇晴說，每次看見長者對到宅服務的期待與關心照服員的身心健康等舉動，皆感到十分欣慰，「這對第一線照服員來說，是最大的鼓勵，也是持續服務的動力」。

門諾基金會表示，目前到宅沐浴的第一線服務人員都已經接種疫苗，讓長者能安心接受服務，疫情之下服務不停歇，是為了維繫長期照顧服務，維持長輩與失能者的日常生活，此服務也採取輕收費方案，按身分別及長照等級進行部分或全額補助，讓個案不因經濟困難而無法「好好洗澡」。