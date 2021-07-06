台中市沙鹿區潘姓女子日前在民宅頂樓企圖輕生，看見警方大喊「不要過來」，女警從正面安撫潘女讓她卸下心防，男警則繞道趁其不注意，從另一側將人從牆邊拉下，結束一場驚魂記。

清水警分局表示，明秀派出所警員黃盟茜、陳俊旭、吳俊諺等3人日前晚間9時30分許接獲通報，沙鹿區鎮南路民宅頂樓有女子大吼大叫，警方到場時發現36歲潘姓女子低聲哭泣，雙手握住牆垣。

此時女警出面一邊安撫讓潘女卸下心防，男警則繞道另一側，趁其心降低之時蜂擁而上，將她從牆邊拉下，潘女極力抵抗失控，警方持續慰藉傾聽其訴苦後，才恢復理智，避免一場悲劇發生。

經了解，潘女由於長期未找到工作，下月又要準備職場考試，給予自己過大壓力，情緒才崩潰，經警方持續開導安撫情緒後，並通知潘女母親帶返家休息。

清水警分局明秀派出所長林駿騏表示，對於家人平時多給予關心及照顧，同時也讚許明秀派出所員警熱心助人的精神，在民眾有困難時盡其所能給予關懷與協助，使民眾感受到警察的用心和愛心，所長也提醒民眾外出全程戴口罩，隨時做好自身防疫工作。

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