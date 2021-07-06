三級警戒期間，清潔隊員沿街收垃圾，風險也更增，呼籲民眾外出倒垃圾，記得帶口罩。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

清潔隊員每日挨家挨戶收垃圾，風險也高，為讓清潔隊員有足夠的防護，立委何欣純6日與多位市議員，前往台中市大里、太平及霧峰區的清潔隊，共致贈2400個防護面罩給隊員使用；何欣純表示，能多一層防護，就多一層保障。

全國三級警戒一個多月了，民眾在家時間多了，相對垃圾產生量也變多，清潔隊粗估，5月下旬及6月間三級警戒期間，家戶一般垃圾或紙餐盒等資源垃圾量，都較平常增加1到2成不等。

立委何欣純表示，就她了解，少部份民眾貪圖方便，覺得只是「走出門丟垃圾而已」，竟都未戴口罩，另外，餐盒、飲料杯內的湯湯水水未落實分類，都讓隊員接觸到各種污染源的機會因此大增，有鑑於此，6日與市議員李天生、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡等人，前往大里、霧峰、太平三個地區的清潔隊，各致贈800個防護面罩給隊員，希望多戴個面罩，可以防護眼睛及臉部，多一層保護功用。

市議員李天生、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡等人一致指出，家戶垃圾有增無減，清潔隊員第一線面對各種汙染源，希望此舉確保隊員安全，也請民眾做好垃圾分類，讓辛苦的清潔隊員，工作時更順手、更安心。

何欣純也補充說，近日外送員或清潔隊員在外吃東西的情形引起各界側目，其實清潔隊員與外送員，這種特殊的工作型態，沒有固定的吃飯時間，不像一般上班族有辦公室可以吃東西，他們不得已會在車上、或偏僻無人處吃飯。其實中央流行疫情指揮中心考量勞工等戶外工作者的狀況，有規定在保持社交距離或備有適當阻隔設備的狀況下，可以暫時取下口罩用餐，也請民眾多多體恤戶外工作者的辛勞，勿以異樣眼光看待。