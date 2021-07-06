中央開放第7順位「維持國家安全及社會機能正常運作者」施打疫苗，台北市長柯文哲直指「這是特權疫苗，會造成關說困擾」，惹來台南市長黃偉哲批評「全國都在忍雙北」。對此，國民黨前主席朱立倫怒酸，難道源頭又要追究到3＋11的政策，或是整個國門的開開放嗎？

黃偉哲日前公開痛批雙北，我們當然知道台北市比較嚴重，我們當然知道新北也很嚴重，「所以全國民眾大家都在忍」，把疫苗優先給雙北，給你們打到滿打到好，也希望你們早點好起來，你們好大家才能一起好起來，這不是「同島一命」的概念嗎？

朱立倫表示，不應特定污名化任何一個地區，全台灣是同島一命，特別是指責哪一個城市，都是不對的，如果要這樣的的話，那就要把源頭追究到3＋11的政策，或者是國門的開放。

朱立倫強調，現在就是大家一起努力做所有防疫工作，那政府過去沒有超前部署，或者太過緩慢「慢！慢！慢」，不只疫苗慢，施打速度也慢，造成的後果，大家一起來承擔 ，但我們希望趕快亡羊補牢。