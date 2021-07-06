國台辦今天重申，台灣民間自購BNT疫苗必須要經由總代理上海復星，衛福部長陳時中今天也同意國台辦的說法，證實台灣確實屬於上海復星的代理範圍，這是屬於商業上的行為，我們予以尊重。

陳時中今天指出，就他個人了解，所謂BNT原廠，必須對產品的品質以及效能做出保證，上海復星的角色則是總代理，而台灣則包含在上海復星的代理範圍內，在採購上屬於商業行為，這部分我們當然尊重。

陳時中也透露，自己近日內會去接種第二劑AZ疫苗，他指出，放太久不打也不太好，現在剛好前一波AZ還有剩，雖然現在大家都流行打莫德納，但我打以前的也不錯。

儘管以色列有報告指出，BNT疫苗對Delta病毒株出現保護力下降的問題，但陳時中今天仍指出，從數據上來看疫苗對重症保護力仍高達九成，現在以色列第一劑疫苗覆蓋率已達六成，感染人數也從最高峰的單日八千多人一度下降至數十人，最近雖然又破百人感染，社會仍然恢復到以往的正常生活，因此接種疫苗仍有其必要。