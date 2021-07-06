美國職業摔角聯盟WWE開除了金髮美女拉娜(Lana 擂台名)，她現在必須回復本名CJ佩瑞(CJ Perry)。她在WWE工作很多年，從2013年6月一直做到今年6月，她在IG擁有380萬粉絲，事實上包括她自己、以及她的主管都不知道她為何會被釋出。

佩瑞在摔角手傑瑞柯(Chris Jericho)的播客說：「我接到電話的時候，感覺我的心臟掉到地上了。」當時WWE的人事部主管強尼艾斯(Johnny Ace)來電表示：「我們必須談談90天規定的事。」「什麼90天？」「因為你被釋出了，所以觸動90天條款。」

依據WWE規定，選手離開聯盟的90天之內不可以跑去其他聯盟比賽。佩瑞很疑惑：「請問我做錯了什麼？」強尼艾斯回答：「沒有。你非常認真，你在擂台上的進步有目共睹，感謝你的辛勤付出。保持聯絡。」

WWE對很多選手都是這樣，一通電話就把人趕走，大部分都是基於財務考量。忽然沒工作的感覺當然很差，但佩瑞表示：「不知為何，我同時也鬆了一口氣，我身上的重擔好像都消失了。如果有人預先提醒我，我可能不會相信，因為我熱愛這份工作。不過職場就是這樣了，總會發生鳥事的。」

佩瑞天生白膚金髮，WWE設定她來自俄羅斯，其實她是出生在美國的葡萄牙後裔。因為工作的關係認識摔角手麥洛(Miroslav Barnyashev)，兩人於2016年結婚，麥洛的擂台名魯瑟夫(Rusev)，曾經相當受歡迎，去年4月碰上新冠疫情，WWE大裁員釋出麥洛。麥洛離開之後轉戰新興摔角聯盟AEW，一般認為佩瑞在90天過後（8月31日）就會跟隨丈夫加盟AEW。