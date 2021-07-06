劉女士是第一屆的校友，壽山高中在大同里，她也是在地大同里的里民，隔了一甲子還是在故鄉，非常難能可貴。（賴佑維攝）

桃園市祕書處與壽山高中協助社區疫苗接種站服務，6日管姓、劉姓校友回到母校打疫苗，校友相剛感動。其中管姓老翁恰好看到自己照片被掛在牆上，也開心和校長徐宗盛一起回憶校園點滴。

徐宗盛表示，壽山高中前身為1960創立的文昌初中龜山分校，當時只有3個班125人，首屆跟第2屆校友今年已經72歲。也是這一波長者疫苗接種的年齡層，壽山高中為了迎接初中校友返回母校，也提供初中時期的老照片，以立板及大螢幕展示在活動中心，歡迎校友回到母校，回顧初中校園生活的點點滴滴。

管姓老翁返校打疫苗時，剛好看到立板上「55年校長與從軍同學留影」照片中的學生，管先生回憶當年有忠孝仁愛四個班級，當時就讀的是孝班，看到學校有準備老照片，感到很意外也相當感動。

另名劉女士是第一屆的校友，壽山高中在大同里，她也是在地大同里的里民，隔了一甲子還是在故鄉，非常難能可貴，希望今天回來的校友和長者，都能夠平安健康，後續也將有許多校友回娘家接種疫苗，非常歡迎大家回來。

秘書處長顏子傑說，壽山高中站服務長者施打疫苗，除了維持良好動線和服務，今起連續3天，也特別邀請到桃園市國樂團，安排以小組演出形式，每天安排4位演奏人員，挑選柳琴、琵琶、揚琴、古箏、中阮、胡琴、大提琴等等彈撥跟拉弦為主的樂器演奏；曲目方面則多改編自在地作曲家鄧雨賢先生作品，如耳熟能詳的四季紅、望春風，以及丟丟銅、桃花過渡、快樂的出帆等輕鬆民謠小曲，都是長者熟悉又喜愛的曲調，打造更舒適輕鬆的施打服務環境。