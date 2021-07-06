台中市大甲警分局為執行暑假期間「青春專案」，改以線上視訊方式向學子實施犯罪預防宣導。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

適逢各級學校暑假開始，由於目前仍為三級警戒，多數學子較少外出，使用網路機會提高，稍不留神就有可能遭到詐騙、毒品等資訊影響。台中市大甲警分局為執行暑假期間「青春專案」，有別於以往到校宣導傳統模式，改以線上視訊方式向學子實施犯罪預防宣導，另外也加入有獎徵答與學子互動，達到寓教於樂的目的，學校師生都對於今年「初體驗」宣導方式表肯定。

今年青春專案從7月1日起，為期2個月，大甲警分局為有效降低暑期期間青少年被害事件發生，特別與學校老師洽談，改以透過線上視訊直播方式，分別前往所轄外埔國中、大甲高工、后綜高中等3所學校進行宣導。

有鑑於學子們正值青春期，容易受到同伴誘導或社會人士引誘，特別提出電子菸對人體的危害、新興毒品種類等說明，並針對現今各種犯罪態樣及應對方法加以宣導；受到疫情影響，學子們長時間在網路上逗留，員警擔心青少年在網路上遭到不法集團利用或網路購物遭到詐騙，還想出繞口令送給同學。

「一、詐騙手法日益新，你我務必要小心。二、詐騙知識不可少，多方求證保荷包。三、陌生電話不牢靠，反覆查詢很重要。四、反詐資訊不能少，一旦受騙錢難保。五、網路購物要小心，低價商品末貪心。六、千騙萬騙就是不離ATM。」

大甲警分局長李建興表示，非常感謝學校能配合此次宣導活動，冀望透過網路犯罪預防宣導新體驗，讓青少年瞭解新型詐騙手法，避免遭受有心人士的利用及受害，以確保青少年暑期上網安全，降低加、被害情事發生，讓青少年們有一個充滿活力、健康及歡樂的暑假時光。