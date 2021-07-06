疫情嚴峻，百業蕭條，各行各業需要紓困與疫苗的呼聲更加強烈，國民黨立委李貴敏指出，補教業已經急得像熱鍋上的螞蟻。三級警戒多久，補教業就停多久，「停課不停班」，長時間空轉燒錢，何時能重開課都不確定，偏偏紓困貸款申請難，甚至有業者申請後因補教業倒閉率太高而遭拒，紓困又未必能及時拿到，大家根本是一個頭兩個大。甚至有些朋友憂心忡忡地說，退場海嘯一來，補教業恐將面臨倒閉潮。

李貴敏質疑，補教業明明也是幫雙薪家庭家長照顧孩子，卻無法比照教師納入第七類疫苗優先施打名單，早日復課的願望何其奢侈？尤其面對家長也很急，偏偏業者欠補助、沒疫苗，萬一撐不下去，到時業者退場、家長退園、教師失業，孩子又要怎麼辦呢？

李貴敏表示，無論補教業、安親業和媽媽們、孩子們，都需要中央政府、尤其是教育部正視這個問題，補習班纾困補貼審查須加快，融資條件應放寬，紓困補助更需從寬從速發放。但重中之重依舊是儘速復課，讓業者與老師、補教工作者有班可上，自然紓困需求就不用這麼大。

李貴敏呼籲，除了配合「微解封」，應針對補教業復課提出具體因應措施，以免形成破口外。盡快施打疫苗，讓業者能夠盡快復課，苦撐待變，還是解決問題的關鍵，不容政府拖延搪塞。