金曲獎歌后李愛綺和外籍老公Duke結婚13年，育有一雙兒女，說話風格直率的她近年來成為各大談話性節目的寵兒，日前她上節目分享情史，透露自己曾遇過不體諒她另一半，對方媽媽又嫌棄她「黑乾瘦」，生不出孩子，讓她就算分手也一直記在心裡，後來和Duke結婚，得知自己懷孕，第一時間竟然是打電話給前男友。

李愛綺在節目《11點熱吵店》提到，當初她和某任男友交往時，因為還太年輕沒考慮過要結婚生子，讓男方有點不開心，男方媽媽又認為她乾乾扁扁，身材太嬌小，覺得她是不孕體質，讓她很受傷，不解為什麼自己的身材要被隨便評論，最後這段感情也不歡而散。

李愛綺以前身材嬌小。（圖/翻攝自11點熱吵店YouTube）

李愛綺至今想起此事還是憤恨不平，「我氣到我結婚生小孩，我第一個通知的不是我老公，我打電話去給他（前男友）說我懷孕了！」身為多年好友的沈玉琳也補充，李愛綺當時和前男友分手已經十年了，卻還是對被抹黑很難釋懷，一直十分介意，不難看出當時她有多受傷。

然而沈玉琳也表示，老一輩的人卻時常會這種想法，覺得屁股要有肉、要圓、要翹才會生，只要又黑又瘦就是會命不好，又無法傳宗接代，其實至今仍有許多人都這樣認為，但這些都是沒根據的推測，陋習流傳下來還傷害了不少女人的心。