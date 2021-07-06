30歲女星陳偉琪擁有34E傲人上圍，被封為「波神」，近年她參加演出《愛·回家之開心速遞》以「細龍太」一角走紅，但後來她傳出夜會老外遭舊東家無綫冷凍，最後雙方約滿不續約。陳偉琪近來常在IG分享和朋友遊玩的美照，昨(5日)她在IG限時動態曬出穿著低胸比基尼辣照，招牌「導彈」呼之欲出。

陳偉琪過去是2011年度溫哥華華裔小姐比賽亞軍，兩年後她再參選香港小姐選拔，被指出動家人親友拉票，獲得「現場最受歡迎佳麗獎」，最後她以該期比賽第五名出道成為無綫旗下藝人，又因S曲線身材與突出雙峰，被稱為「無綫新一代爆乳波神」。

陳偉琪大秀八字乳。（圖／取自《on.cc東網》）

2019年陳偉琪經傳因酒駕肇事被捕，當時她車上載著女助理，和別的車子發生擦撞，警方趕到時對陳偉琪進行酒測，結果超標兩倍多，為此她一度發文致歉。去年1月陳偉琪又被爆和外籍男子在街上擁吻，但兩人2月情人節就傳出感情轉淡，陳偉琪低調表示順其自然，情人節要跟媽媽、姐妹輪流約吃飯，沒有再與該男約會打算。

陳偉琪密會老外被拍後，隨即被無綫冷凍並消失在當紅戲劇《愛·回家之開心速遞》中，今年6月陳偉琪出席活動，鬆口和前東家約滿不續約，原因是否和緋聞有關？陳偉琪回應不清楚，但也不是她能決定，唯一僅捨不得演了3年的「細龍太」角色，和「假老公」鄭世豪私下還會約出來吃飯敘舊。近期她揮別陰霾，曬出跟朋友去沙灘照片，開心寫下：「Beachbums all day!」，可見她低胸比基尼上身，八字乳相當吸睛，給足粉絲福利。

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障