中磊(5388)受惠於全球因疫情加速的數位轉型潮，加速頻寬基礎設施升級，第二季營收近百億元，較去年同期成長8%，包括第二季及上半年營收表現，皆創歷年同期新高記錄。

中磊6月營收為35.9億元，月成長15%；累計第二季合併營收達99.9億元，較去年同期成長8%，亦較第一季成長4%；累計前6月營收為195.8億元，相較於去年同期成長達22%，包括第二季及上半年營收表現，皆創歷年同期新高記錄。

中磊表示，受惠於全球零接觸經濟興起，帶動數位轉型潮，加速頻寬基礎設施升級，光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用等市場需求強勁。中磊多年來深耕電信寬頻市場，持續投入相關創新應用與技術研發，陸續推出新產品，包括WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等已然發酵，強化成長利基，有效貢獻營收。

此外，中磊全球布局策略於疫情期間更顯奏效，透過多元製造據點，成功分散營運風險，彈性滿足客戶需求，除原有主力市場如北美及歐洲外，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場亦耕耘有成，電信市占率穩健提升，整體營運成長可期。