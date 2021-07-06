螺絲廠世豐(2065)受惠美國訂單需求暢旺，不畏全球航運塞港、缺櫃等因素影響業績遞延認列，2021年6月合併營收2.31億元，續創歷年同期新高水準。2021年第二季、上半年合併營收分別為7.09億元、14.51億元，分別較去年同期成長45.64%、50.14%，齊創同期新高。

世豐表示，美國地區主要客戶持續加大下單力道，且隨著美國政府先後推出紓困方案、基礎建設等重要政策執行，挹注DIY家用修繕與建築工程應用訂單需求持續放大，公司整體產能稼動率保持良好水準，推升6月美洲地區銷售表現較去年同期成長79%，占整體營收比重達68%。

此外，公司持續優化訂單生產出貨排程、以及產品結構調整策略，皆係挹注世豐6月、第二季及上半年營收表現刷新歷年同期新高之主因。

世豐指出，觀察客戶整體訂單需求，美國居家裝修需求熱度不減，主要國際螺絲品牌、經銷商皆延續良好拉貨力道，以第二季DIY居家裝修、建築工程市場銷售比重分別為30%、70%，其中建築工程客戶隨著美國疫苗施打率提高，帶動整體建築工程進度回升，挹注第二季建築工程應用銷售較去年同期成長7%。隨著今年以來整體螺絲產業受到上游盤元原材料、台幣升值、以及全球船運供需吃緊等影響，世豐第二季出貨訂單已逐步反應產品漲價，加上去年底反應原料漲幅調整約3~5%，客戶訂單結構優化效益展現。

展望2021年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。持續看好歐、美地區解封對於整體業務接單表現挹注，目前整體在手訂單金額仍保持4個月的水準，此外，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐持續與客戶協調產品報價。