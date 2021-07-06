日前，基隆一名男子（以下化名小明）前往前女同事（以下化名小美）租屋處時色心大起，在未取得同意下，強行於床上對女方伸出狼爪，不斷搓揉其胸部，手甚至還伸入短褲裡，隔著內褲撫摸小美臀部和下體，離譜行徑讓女方深感受辱，事後趕緊向警方報案。對此，基隆地院經審理後，最終依法判小明7月徒刑。

根據判決指出，因故前往前女同事小美租屋處的小明，進房後心起歹念，未過對方同意，就在床上強行猥褻小美，不僅先是將手伸入對方內衣，頻頻搓揉胸部，接著又伸入小美短褲裡，在內褲外撫摸其臀部、下體，更過分的是，見到小美不斷掙扎、身體顫抖的喊不要，小明還是不罷手，無視對方感受，繼續跨坐在小美身上加以猥褻。

小美報警後，小明很快遭逮捕，法院審理時，他承認所有犯行，加上各方證詞相符，小美和小明對話紀錄截圖等足以佐證，因此法官認定，小明僅因自身生理衝動，就違反對方意願進行猥褻行為，此舉顯然欠缺尊重女性自主決定權之意識，雖然其犯後坦承犯行，卻未與對方達成和解，造成對方身心狀況不穩定，不過審酌他無前科，也考量其家庭經濟狀況、智識程度等，最終依犯強制猥褻罪，判處其7月徒刑。

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