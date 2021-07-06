法務部矯正署舉辦「獄起廉心，一同online」反貪系列活動，台東監獄羅姓收容人拿下全國第三。（法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署舉辦「獄起廉心，一同online」反貪系列活動，台東監獄羅姓收容人拿下全國第三。（法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署舉辦「獄起廉心，一同online」反貪系列活動，台東監獄羅姓收容人拿下全國第三。（法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署2021年舉辦「獄起廉心，一同online」反貪系列活動，全國共51個矯正機關參與，法務部矯正署台東監獄羅姓收容人以白蘿蔔為發想，透過手繪創作的創意貼圖，奪得全國第3名的殊榮。

台東監獄表示，比賽是全國51個矯正機關參加，由各機關各自辦理初賽，再參加北、中、南分區複賽，每分區中各選出10件作品進入決賽評比。其中脫穎而出的羅姓收容人表示，其作品是將白蘿蔔以擬人化方式，並結合標語傳達「廉政」、「誠信」、「反賄選」等，期盼廉政如同白蘿蔔潔白如玉、潔淨社會貪腐亂象，展現透明、有感的廉能政府。

頂著綠色頭髮、戴上拳擊手套或拿起球棒的白蘿蔔，象徵打擊不法及貪瀆，眨眼生動的可愛模樣，讓人覺得十分逗趣。羅姓收容人謙虛說，自己是幸運獲選，選用白蘿蔔當主題，是因俗諺「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫師開藥方」影響，他說，白蘿蔔可以幫助生津解渴，並且清熱解毒，使人的身體氣血保持良好狀態，將廉政主題結合白蘿蔔，同時也加深寓意期盼人人身心靈健康，萬事順心好彩頭。

台東監獄進一步說明，廉政意象徵圖比賽透過收容人的角度來詮釋廉能、法治、誠信等核心價值，透過法治教育結合內化自省。此外也強調，看著參與收容人努力不懈的一筆一畫，深思熟榮的左思右想，發揮創新思維，轉化具有廉政意涵的貼圖作品，更盼收容人們未來努力改悔遷善，化為重新點燃生命的力量，重新找回自我。