台灣這波疫情爆發，許多人認為放寬機組員檢疫期淪是破口，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示，3+11邊境相關管理措施，都會徵詢專家小組意見。不過，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎卻表示，專家會議未曾討論過3+11，該會議是指揮中心自己的會議，此說法引發網友一片譁然。

李秉穎昨（5）日透過視訊連線方式，於談話性節目《新聞面對面》表示，三級警戒防疫是有成效的，解封後疫調一定要更加落實，不可有縮短隔離期這種建議，因為一開始英國Alpha變異株進入台灣，很明顯就是機場檢疫期縮短造成的，新冠病毒的潛伏期就是14天，並不會因為施打疫苗而改變，因此精確的將所有接觸者匡列，14天隔離是非常重要的防疫措施。

主持人謝震武進一步追問「顯然這波疫情，是將機組員檢疫時間縮短至3+11造成的」，許多媒體不斷報導，當初專家會議在討論時，指揮中心是反對的，但後來卻被說到心軟了，「所以其實你一直到現在，都覺得這一波疫情，從當時來說3+11根本不該執行？」

李秉穎則回應，「沒有，我們專家會議從來沒有討論3+11」，也沒有所謂心軟說，3+11是指揮中心自己的會議，他透露指揮中心有許多大小會議，但不是在專家會議上討論，「我從來沒有參加過這樣的討論」，是其他的會議所決定的。

這段內容曝光後，在PTT引發網友炸鍋，「陳時中說過是經專家會議決定的，這是打臉？」、「沒有專家會議紀錄，隨這些CDC上層甩鍋？」、「所以3+11沒專家背書到底為何開放?」、「原來是零專家啊」、「所以3+11到底是誰做出來的垃圾決議？」、「要開始自爆了！沒有任何依據就開放」等。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。