屏東6日新增1確診「案15184」，他曾與確診白牌車司機「案14298」共同泡茶，6月23日已被匡列隔離，3天後轉往集中檢疫所時與「案14905」同車，二採陽無症狀確診，而屏東Delta群聚案至今累計17人染疫，當中有2人重症救治中。

屏縣府指出，新增「案15184」是30歲男性，為果園雇工，6月20日與確診白牌車司機「案14298」、友人「案14412」、「案14413」一同泡茶，6月23日一同被匡列隔離，6月26日轉往集中檢疫所時，又與「案14905」同車，感染途徑與5日確診的「案15163」相同，目前出現2個可能感染源，尚待釐清中。

中央流行疫情指揮中心指出，「案15184」CT值30.7偏高，感染屬較近期。對此，屏縣府進一步說明，CT值高有2個可能，一是感染時間已久，另一是剛感染，如「案14413」的CT值就是由高變低，但他是在隔離採檢當下發現染疫，而CT值在居家隔離期間逐漸降低。

縣長潘孟安說，屏東Delta群聚案至今累計17人染疫，境外2人、枋山13人、枋寮2人，當中重症有2人，而經基因定序確定病毒株為印度Delta變種的有13人，全案共匡列667人，目前PCR篩檢都為陰性，全數隔離至10日，但監測至11日。