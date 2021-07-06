彰化縣6日新增1例本土確診案例，累計265例，另外新增1例死亡案例，新增確診者來自宗教民俗傳播鏈、死亡者為日前南彰化大醫院群聚事件，洗腎母女住院治療期間染疫，同住的70幾歲父親也有慢性病，6月7日確診後5日病逝，1家3人相繼染疫離世，令人唏噓。
彰化縣長王惠美表示，彰化縣因新冠肺炎染疫後致死的幾乎都是高齡者，呼籲長者踴躍接種疫苗，才能達到群體免疫。衛生局長葉彥伯指出，彰化縣確診死亡案例累計已有10人，包括南彰化水果盤商傳染鏈4例、與溪湖湳底社區有地緣關係的60幾歲里長，南彰化大醫院院內群聚事件也累計有5人死亡。
今日新增死亡案例為，日前1對洗腎母女在南彰大醫院住院治療期間染疫，母女倆相繼在6月11日和6月26日離世，同住的70幾歲父親罹患肝癌且有高血壓和心血管疾病，與40幾歲女兒同天確診，收治近一個月，仍於本月5日離世，成為南彰醫院群聚事件中第5名死亡案例。
根據了解，洗腎母女中的母親70幾歲，已洗腎長達15年，夫妻育有2男1女，40多歲女兒也是洗腎患者；其實小兒子年初才因癌症病逝，母親日前因病在南彰化大醫院6B病房住院治療，女兒陪病照護，不料竟雙雙確診染疫死亡，如今連父親也因同住染疫離世，短短半年內家族就有4名至親離世，令親友與家中長子悲慟傷感不已，也令外界不勝唏噓。
另外，南彰化染疫里長夫妻因主持私人神壇，導致爆發宗教民俗活動傳染鏈，擔任清潔員的60幾歲婦女，因與某位80幾歲信眾在神壇內共餐後感染，並傳染給30幾歲擔任物流業理貨員的兒子。
理貨員與失能父親和姑姑同住，理貨員主動就醫篩檢確診後，其姑姑、母親也採檢陽性確診，其失能10多年的父親當時就被預先移至養護機構居家隔離，6月27日至29日一連3天PCR採檢都陰性，5日採檢轉陽性，Ct值22.85，為無症狀感染者。
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