機師林修帆曾因駕駛未掛牌的藍寶堅尼「大牛」上路，結果千萬超跑遭到銷毀，引發外界關注。台北地檢署追查富南斯吸金集團，赫然發現林男與許姓女密友竟是共犯，不只提供帳戶，還協助轉帳，6日依洗錢罪錢起訴2人。

林修帆2003年駕駛價值1500萬元的「大牛」行經台中市惠中路，因未取得安全審驗合格證明先上路，導致超跑面臨銷毀命運。林修帆打官司三年搶救，敗訴定讞，超跑最後在2016年12月14日被執行銷毀，廢鐵秤重後，殘值僅剩8325元。

在「大牛」事件後，檢調接獲檢舉指出，新加坡的富南斯集團涉嫌以投資AI人工智慧代操美股為餌，來台吸金逾33億元，藝人夏于喬的父親夏世紘等人也是集團幹部。檢察官去年初偵結，依違反銀行法等罪起訴夏世紘等16名幹部，全案目前在台北地院審理中。

檢察官追查更發現，許多投資人被騙進集團後，把錢轉進林修帆及其女密友的帳戶，且林也會聽從集團幹部指示，再把錢轉匯出去，有時則由女密友代理，因此依洗錢罪嫌將2人起訴。