隨著各項原料價格攀高後，塑化下游已出現轉嫁困難，將影響價格漲勢，惟PVC、DOP、丙二酚因新增產能壓力相對趨緩，且基建、醫療、電子需求隨歐美解封，持續升溫，支撐市況、利差走堅，有助支撐台塑(1301)、南亞(1303)、華夏(1305)、聯成(1313)營運加分。

大陸DOTP市場主要下游消費領域包括手套、電纜造粒、薄膜、地墊、人造革等PVC軟製品行業。各國持續啟動基礎建設提振經濟，烘托PVC需求推進，也有助DOP可塑劑需求續增。

南亞指出，DOP受益醫療級手套需求提升，銷售量增加，但部份下游客戶因無法轉嫁原料成本，以降載或消耗庫存來因應，壓抑可塑劑漲勢力道，惟上游原料異辛醇(2EH)因中國第二大辛醇生產商天津渤化永利化工，年產28萬噸將安排定檢，供應仍趨緊，客戶預期價格上漲，補貨較為積極，有利成本支撐。

南亞另一獲利豐收項目丙二酚因電子產品市況佳，市場行情向下修正後，下游EPOXY產業將進場採購，價格應有所支撐。

南亞台灣2EH年產20萬噸、可塑劑42.7萬噸，大陸寧波也有可塑劑15萬噸。麥寮主為DEHP，也有生產DINP；寧波則全數生產D0TP/環保型可塑劑。聯成2019年DOP年產約223.7萬噸；另有PVC年產60萬噸。

PVC因印度二次疫情爆發，孟加拉、中國大陸進入需求淡季，而美國PVC產能復工，6月市況趨緩。不過，大陸PVC下游今年整體表現出較強的開工韌性，多約7~8成；加上各國基礎建設蓄勢推進，包括美國推出1.2兆美元財政刺激政策、歐盟啟動7500億美元疫情復甦計畫等，有利後續PVC需求，台塑、華夏、聯成有望受惠。