信昌電（6173）隸屬於華新科集團旗下，透過PSA平台嘗試與電動車客戶接觸，信昌電董事長焦佑衡表示，信昌電專注於大尺寸及特大尺寸的應用，經過這幾年的體質調整，信昌電和母公司華新科（2492）有很清楚的切割，這幾年利潤維持很好的成績，信昌電不有名，但是已經走出自己的一片天。

信昌電6日召開股東常會，通過配發2元現金股利，董事長焦佑衡在線上記者會中表示，第三季接單平穩，沒有不好的消息，信昌電經過這幾年的調整，專注於特殊粉末、特殊電感、特殊電容、特殊電阻，主要專注於大尺寸或是特大尺寸的應用，和華新科做很清楚切割，信昌電利用粉末的製程能力，量產特殊品，因此這幾年穩定成長，利潤率也維持很好的成績，信昌電的策略成功，走出自己的一片天。

市場關注華新科集團大馬廠營運，焦佑衡也親自解釋，他表示，信昌電在大馬沒有廠房，因此不受影響，華新科的電阻廠在大馬所幸是疫情比較輕微的區域，因此生產線已經回升至95％，影響非常小。

由於轉向大尺寸特殊規格，信昌電總經理洪志謀表示，在5G、工業及氮化鎵快充上，第二季需求明顯成長，下半年這一塊仍是成長的重中之重，信昌電第二季、第三季都有新產能效應，與去年相比，今年度的產能可望年增15％。

洪志謀也統計，信昌電目前車用佔比約3～4％，車用產品有很長的認證期，隨著電動車將電壓應用推升至400～600伏，拉動大功率、大尺寸MLCC的需求，信昌電透過PSA平台與電動車客戶接觸，未來會是相當聚焦的應用。

洪志謀統計，目前信昌電訂單能見度約3～4個月，包含原材料、半成品、再製品在內的庫存水位約60天，因為是特殊品，因此庫存水位並不高。

洪志謀看好，車用半導體供應鏈下半年可望舒緩，因此下半年景氣可望優於上半年。