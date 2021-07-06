磐石會在會長梁進利號召下，捐贈台中市府添購醫療物資，為防疫盡一份心力，攜手度過疫情難關。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全民抗疫，第一線醫護及防疫人員辛苦應戰之餘，醫療量能不斷受到考驗，磐石會在會長梁進利號召下，募集495萬元捐款，全數捐贈台中市府添購醫療物資，期盼為防疫盡一份心力，攜手度過疫情難關，市府妥善運用該筆捐款於購置篩檢車及篩檢試劑等醫療物資，以提升大台中地區的防疫機動性及篩檢量能。

經濟發展局長張峯源表示，磐石會總部設於台中，成立於1996年，創立至今已24年，是集結中彰投地區公司經營決策者所組成的企業家聯誼會，會員數迄今已超過百人。

磐石會善盡企業社會責任，主動聯繫市府表示願捐款支援防疫量能，集結40家企業力量募得495萬元，市長盧秀燕也代表市府及台中市民，感謝磐石會捐贈善舉。

疫情衝擊，磐石會與政府並肩對抗疫情、穩住經濟，讓全世界看到台灣在全球供應鏈的重要性，面臨此次更嚴峻的疫情挑戰，梁會長號召募集495萬元捐款，市府已妥善運用該筆捐款於購置篩檢車及篩檢試劑等醫療物資，有助於快速阻斷病毒擴散的風險，期盼在各界同心協力下，疫情能早日結束，市民恢復正常生活。

「防疫當前沒有人是局外人」，市府衷心感謝磐石會集結企業力量，捐款供市府添購醫療物資，提升醫療量能助防疫，真正實踐同島一命的大愛精神，期盼此舉能拋磚引玉帶動更多善舉。

面對近期Delta病毒考驗，防疫寧嚴勿鬆，呼籲大家應繼續努力做好防疫，就是對第一線人員最大支持。