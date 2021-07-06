大陸氣質女神劉詩詩因《步步驚心》紅遍兩岸三地，不過其實「若曦」這個角色，是屬意江一燕來演，不過她的拒絕，間接成就劉詩詩，不僅讓她演藝事業創高峰，還找到了人生伴侶吳奇隆。

《步步驚心》中若曦一角，本來是要找江一燕來演，但當時她想以學業為主，即使劇組2次邀請，她依舊婉拒，最後女主角敲定劉詩詩，讓她一炮而紅，成為炙手可熱的女演員，與Angelababy、楊冪、倪妮一同被評為新生代「四小花旦」。

江一燕2度拒絕出演《步步驚心》若曦一角。(圖／翻攝自微博)

而劉詩詩也因《步步驚心》和大16歲的吳奇隆擦出愛火，兩人2015年領證結婚，隔年在峇里島舉辦盛大婚禮，現育有一子步步，一家三口幸福和樂，他們也是演藝圈模範夫妻之一。

江一燕和「神仙姐姐」劉亦菲是北京電影學院同窗，出道後資源不算少，也和不少大咖明星合作，演過《四大名捕》、《消失的子彈》等電影，但卻沒有大火，倒是感情生活更為精彩，曾和已婚的羅紅、鄧超傳過緋聞。

江一燕昔被傳是知名連鎖超市「好利來」創始人羅紅的小三，之後羅紅離婚，正宮曾發聲明和江一燕無關，她也澄清和羅紅只是多年好友，「未有傷害過任何人和破壞任何關係」。

而鄧超多年前也傳出烏龍外遇情，當時古力娜扎及江一燕都受到波及，孫儷跳出來力挺老公，鄧超也喊告，而近幾年江一燕頻傳出和導演兼演員趙漢唐秘婚生子，不過雙方都未出面解釋。現她除了偶爾接戲外，也會在微博分享生活近況，並持續做公益，生活愜意。