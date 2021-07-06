基隆市今天無新增確診個案，疫情逐漸趨緩，全台各地出現微解封聲浪，基隆市長林右昌透露，早上市務會議時，各局處已預先規畫警戒降級後的相關應對措施，只要中央一下令，就會對外公布作業。

基隆再度回歸「嘉玲」，新增1例死亡個案，目前累計307例、24例死亡個案，致死率約7.8％，據資料顯示，死亡案例為一名年約70多歲男子，是護理之家住民，6月3日採檢陰性，6月13日定期篩檢確診、無症狀，隔日住院治療，7月1日病逝。

由於疫情有逐漸趨緩情勢，全台各地開始有聲音盼能微解封，有記者提及，市府對於警界降級是否有相關措施，對此，林右昌表示，今天早上市務會議各局處業務報告時，都有針對警戒降級預先做因應，包括觀光景點開放、大武崙沙灘管制、廟口夜市與愛四路夜市人流管制等問題，只要中央宣布，會立即對外公布相關指引。

林右昌說，就算警戒降級，市場仍必續遵守「雙罩一套」規定，他認為，市場還是不能鬆懈，疫情可能隨時捲土重來，相關防疫必須確實，目前成功、仁愛、信義、果菜市場施打率60.4％，其中有些攤商年紀較大，已在前幾波接種完畢，目前其他市場正進行造冊，將接續施打。

另外，林右昌指出，防疫首要關鍵仍是施打疫苗，這2天已為72至74歲（原住民62至64歲）長者接種，從昨天至中午施打率達76.1％，市府規畫7月8日、9日為70至71歲（原住民60至61歲）長者施打疫苗，共8486人；7月12日、13日替68至69歲（原住民是58至59歲）接種，總計9852人。