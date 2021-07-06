三貂角與鵝鑾鼻長程雷達監視範圍涵蓋全台，是台灣最重要的2顆「眼睛」，2座雷達使用超過20年，交通部民用航空局投入6.76億預算進行更新，面對地形、氣候與疫情挑戰，工程終於進入尾聲，預計年底投入啟用。

台北飛航情報區位於東亞樞紐，過去幾年航行量攀升，用以偵測航機方位、距離、高度的雷達則是最重要的助航設施，就像管制員的眼睛，協助管制員精準掌握航機動態，確保飛航安全。三貂角與鵝鑾鼻2處長程雷達自90年啟用迄今，使用均已逾20年，面臨組件補充不易及維護成本增加問題。

民航局前年編列6.76億預算，著手更新工程，除全面換裝初級雷達，次級雷達能提供更精準的航機監視服務。

南北2處舊雷達外部球罩，各由131個球罩片、約9000顆螺絲組成，每一個重量達7.8公噸。鵝鑾鼻因地勢相對平坦，施做相對順利，但三貂角雷達因位處山頭，山路崎嶇，大型機具進出困難且受限，每次僅能運送3片球罩片出入。

施工期間，又碰上遭逢新冠肺炎疫情，國外原廠設備生產、進口與技師來台時程無法掌握，而三貂角雷達高度達32.3公尺，必須在高空施做，又要面對東北季風吹襲，工程挑戰相當大。

工程團隊排除困難後，三貂角已完成新雷達施工與新球罩組裝，展開相關測試。鵝鑾鼻雷達站也已完成硬體工程，準備開始測試，包括參數調整、試運轉、陣地驗收測試、720小時信心測試等，通過民航局飛測驗證及通過航管系統精確度調校，確認符合航機隔離標準後，才能提供給管制員使用。