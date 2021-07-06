北市李姓男子聲稱自己是「孫悟空」，上月23日到龍山寺拜拜，突然跳過柵欄，搬走神桌上的一尊神像，保全見狀立即制止，還說要找三太子來保護他，員警獲報到場，立即以辣椒水制止，並拿出手銬約制胡鬧行為，最後以竊盜、違反文化資產保護法函辦。

警方表示，李姓男子當天與家人到寺廟拜拜，突然跳過紅龍繩，拿走大殿供奉的神像，抱在胸前想要離開，保全見狀立刻上前攔阻，一旁家人當場傻眼，還來不及制止，就聽到李男說自己是孫悟空，要天兵天將來保護他。

李男經保全制止不聽，仍企圖想要帶走神明，雙方發生拉扯，撞壞正殿前方的木造柵欄，保全立刻報警。

警方獲報後到場，李男仍情緒激動，為了控制現場，員警拿出辣椒水，朝他噴灑並以手銬管束，而神像則由保全人員放回原位並未受損，不過，李男的行為已經涉及竊盜未遂，以及文化資產保護法，警方依法將案件函辦。

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